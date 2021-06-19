В Петрозаводске дрифт-такси катают пассажиров по гоночной трассе картодрома (ФОТО и ВИДЕО)

Фестиваль "Sickest weckfest" проходит в эти выходные в Петрозаводске, участвуют как местные гонщики, так и гости из Санкт-Петербурга и других городов.

Как сообщает фотокорреспондент «Столицы на Онего», фестиваль проходит на Кукковке на картоброме, зрителей много, на входе всех проверяют на наличие масок (если нет - бесплатно дают маску) и напоминают о масочном режиме на территории фестиваля.

Вход на территорию бесплатный.

Помимо гонок там можно купить хотдоги, квас и пиццу, посмотреть на выставку машин (а за отдельные деньги - и пройти в специальную зону, где можно сфотографироваться с участниками заезда - машинами и гонщиками), послушать диджеев.

«Самое интересное развлечение - дрифт-такси - на человека надевают шлем, сажают в пассажирское кресло и провозят по той же самой трассе, на которой идут соревнования», - поделился впечатлениями наш фотокорреспондент.