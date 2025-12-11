В Петрозаводске два дня будут проводить массовые проверки водителей на трезвость

В Петрозаводске 12 и 13 декабря Госавтоинспекция проведет масштабные рейды «Контроль трезвости».
Сотрудники дорожной полиции массово выйдут на улицы города и организуют проверки для выявления нетрезвых водителей.
Мероприятие направлено на предупреждение ДТП с участием пьяных автомобилистов. По данным пресс-службы ГАИ, за 11 месяцев 2025 года в Петрозаводске произошло 12 таких аварий. В этих происшествиях три человека погибли и еще 15 получили травмы.
Госавтоинспекция напоминает, что все сотрудники ДПС сейчас несут службу с персональными носимими видеорегистраторами. Записи с этих устройств могут быть использованы в качестве доказательств при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Петрозаводчан просят сообщать о нетрезвых водителях по телефонам дежурной группы ГАИ: 715-900 и 78-44-44.
Ранее мы рассказывали, что Госавтоинспекция подвела итоги аналогичного рейда, за три дня «попались» более 50 человек.