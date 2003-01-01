В Петрозаводске два подростка пострадали в аварии на пешеходном переходе

Водитель автомобиля сбил несовершеннолетних посреди пешеходного перехода.
Сегодня 21 августа в Петрозаводске на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мелентьевой два подростка пострадали в аварии. В Госавтоинспекции города сообщили, что ДТП произошло посреди дня в 13:10: пострадавшие шли по пешеходному переходу, когда их сбил водитель автомобиля.
— Водитель автомобиля Dodge RAM, 1972 года рождения, совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, — подчеркнули в Госавтоинспекции.
По предварительной информации, двум подросткам 13 и 14 лет потребовалась помощь медиков. На месте работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.