В Петрозаводске две женщины отдали мошенникам 700 тыс. рублей

Им звонили лжесотрудники госорганов и банков.

Две жительницы Петрозаводска лишились крупных сумм денег, доверившись звонкам лжесотрудников госорганов и банков. Об этом сообщили в группе МВД по Карелии.



35-летней горожанке аферисты внушили, что она может стать жертвой кредитных махинаций. Под предлогом «защиты средств» ее вынудили оформить кредит на 100 тыс. рублей и перевести деньги на мошеннический счет.



64-летняя пенсионерка поверила сообщениям о «взломе госуслуг» и «письме на ее имя» и перевела неизвестным 600 тыс. рублей.



По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Полиция Карелии напомнила, что нельзя сообщать коды из смс и переводить деньги по указанию незнакомцев.