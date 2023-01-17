В Петрозаводске двое курьеров забрали у пожилой жертвы мошенников 1 млн рублей

Следком Карелии расследует уголовное дело о крупном мошенничестве.

Сотрудники регионального Следкома расследуют уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, в феврале двое несовершеннолетних, одному из которых нет 16 лет, под видом курьеров пришли в квартиру пожилой петрозаводчанки.



Юные злоумышленники забрали у бабушки один миллион рублей. До этого с потерпевшей связывались телефонные мошенники, которые по схеме «близкий человек попал в беду» напугали женщину уголовной ответственностью в отношении ее дочери и вынудили собрать миллион для ее «спасения».



Перепуганная женщина отдала все свои сбережения, рассказали в Следкоме Карелии. Подозреваемых почти сразу задержали. Одного из курьеров, 17-летнего подростка, заключили под стражу. Известно, что он прибыл из другого региона страны.



Расследование продолжается.