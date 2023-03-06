В Петрозаводске двое мужчин обвиняются в похищении знакомого

Следком Карелии возбудил уголовное дело о похищении человека.

По данным следствия, в феврале в Петрозаводске двое мужчин, заранее договорившись между собой, приехали к общему знакомому, с которым у них сложилась конфликтная ситуация. Они предложили доверчивому приятелю проехать в их автомобиле, на что он согласился. Обвиняемые вывезли мужчину в другой населенный пункт, где избили и насильно удерживали в доме.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции в кратчайшие сроки было установлено местонахождение потерпевшего. Лица, причастные к его похищению, задержаны. Им предъявлены обвинения. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении Следкома Карелии.

Ранее сообщалось, жителю Петрозаводска грозит 12 лет колонии за избиение и похищение человека.