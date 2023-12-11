В Петрозаводске двое мужчин ограбили бар, держа за горло работницу заведения

Когда у мужчин закончились деньги, они ограбили бар, взяв спиртное и выручку - злоумышленников задержали по горячим следам.

В полицию Петрозаводска обратилась работница ночного бара. Женщина рассказала, что двое неизвестных толкнули её, забрали деньги из кассы и товар, после этого ушли.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленников и по горячим следам задержали 42-летнего и 46-летнего подозреваемых. По версии полиции, мужчины прошли за барную стойку, один из них взял работницу за горло и оттолкнул, второй похитил из кассы 2 тысячи рублей. Также злоумышленники вынесли 3 бутылки пива. Алкоголь мужчины выпили, а на похищенные деньги купили водку.

Подозреваемые рассказали, что приехали в Петрозаводск в гости к знакомому, а когда на четвертый день веселья деньги и спиртное закончились, они пошли на преступление.

Было возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемые задержаны до избрания меры пресечения, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.