В Петрозаводске двое мужчин разгромили номер в гостинице и отказались платить

Росгвардейцы разняли хулиганов, устроивших дебош в одном из отелей столицы Карелии.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в выходные дни около полуночи по сигналу тревожной кнопки группа задержания выезжала в отель. Сотрудники вневедомственной охраны заметили двух неизвестных, устроивших драку во дворе. Росгвардейцы разняли их. Сотрудник службы безопасности пояснил, что задержанные мужчины в ходе конфликта сломали дверь одного из номеров, электронный замок и повредили зеркало в лифте.

Хулиганы сначала согласились возместить ущерб, чтобы избежать административной ответственности. Однако, когда услышали сумму — 45 тысяч рублей, — отказались от своих слов. Поскольку к порче имущества оказался причастен один из постояльцев, на него и было написано заявление.

Задержанного доставили в отделение полиции. Его личность была установлена — им оказался 34-летний житель поселка Мелиоративный.

Ранее сообщалось, росгвардейцы успокоили дебошира на темных улицах города в Карелии.