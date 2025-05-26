Стало известно состояние альпиниста, упавшего с дома в Петрозаводске

В Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи 31 мая поступили двое мужчин после серьёзного падения с высоты.

Как сообщили в РБ СЭМП Петрозаводска, двое человек были госпитализированы после падения с высоты 31 мая. Мужчины поступили в травматологическое отделение.

Один из них — ранее упомянутый промышленный альпинист, а про второго мужчину нет информации, уточнили «Столице на Онего» в Минздраве Карелии.

Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Это означает, есть пациент находится в сознании, но присутствуют незначительные трудности.

В Минздраве подтвердили, что сейчас мужчины получают должный уход и лечение, но подробностей произошедшего не раскрыли. Ни в МВД, ни в МЧС не не работали с подобными обращениями 31 мая.

Напомним, что недавно городские камеры зафиксировали падение промышленного альпиниста.