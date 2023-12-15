В Петрозаводске двое мужчин насмерть поссорились в гостях у дамы

В Петрозаводске был арестован мужчина - его обвиняют в причинении смерти знакомому.

В Следкоме Карелии было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.



По версии следствия, 13 декабря в гости к общей знакомой пришли двое мужчин. Во время совместного распития спиртных напитков мужчины поссорились, и один избил другого, нанося удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм 33-летний потерпевший скончался на месте происшествия.



После избиения злоумышленник покинул квартиру, однако его в кратчайшие сроки задержали сотрудники полиции. Им оказался 31-летний житель Петрозаводска, который раньше привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. На допросе у следователя петрозаводчанин вину в совершенном преступлении признал полностью.



По ходатайству Следователь ходатайствовал о заключении злоумышленника под стражу. Суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении петрозаводчанина меру пресечения в виде заключения под стражу.



По уголовному делу назначили ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства совершенного преступления, отметили в пресс-службе Следкома Карелии.