В Петрозаводске двое посетителей ресторана угрожали официантам расправой

Росгвардейцы задержали жителя Ростова-на-Дону и петрозаводчанина, устроивших дебош в ресторане.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, инцидент произошел вечером 23 мая в одном из ресторанов Петрозаводска, где сработала тревожная сигнализация. Группа задержания вневедомственной охраны прибыла на место вызова и со слов администратора установила, что к мелкому хулиганству причастны двое граждан: 33-летний житель Ростова-на-Дону и 43-летний петрозаводчанин. Гости заведения матерились, угрожали расправой персоналу и курили в зале ресторана. На требования вести себя достойно мужчины реагировали агрессией, более того, один из них написал заявление в полицию, где высказал свое недовольство в адрес сотрудников ресторана, которые отказались их обслуживать.

Росгвардейцы задержали хулиганов и передали их полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, росгвардейцы задержали жителя Петрозаводска, избившего свою мать.