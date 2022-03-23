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В Петрозаводске двор превратился в озеро из-за талых вод (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
13:46, 24 Марта 2022
фото: © Паблик ВК «Живой Петрозаводск»

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На Октябрьском проспекте жители "хрущевки" не могу подойти к дому из-за огромной лужи.

В паблике «Живой Петрозаводск» выложили фото двора на Октябрьском проспекте, ушедшего под воду. Огромный лужи становятся серьезным препятствием для жителей дома № 30 «В».

«Приехала сегодня, 24 марта, поздравить свою маму с днём рождения, 81 год!!! Обомлела! К подъезду не подойти! Озеро! Городские службы, вы где?????» — возмущается петрозщаводчанка, сделавшая фото.

Ранее сообщалось, дороги Сегежи стали непроходимыми.

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