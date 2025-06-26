В Петрозаводске двухлетняя девочка выпала из окна квартиры

Девочка находится в тяжелом состоянии.

Вчера, 13 июля, двухлетняя девочка упала из окна второго этажа. Как рассказали в Следственном комитете республики, девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Как сообщили «Столице на Онего» в Минздраве, девочка находится в реанимации ДРБ имени Григовича в тяжелом, но стабильном состоянии.

По предварительным данным, ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, вместе с которой упал вниз.

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по этому факту.