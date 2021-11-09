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В Петрозаводске экс-чиновница, уволившаяся из-за поста про мразей, возглавила детский музейный центр

Новости. Общество
15:09, 09 Ноября 2021
фото: Анна Лесонен / ВК / фото: ПГК им. Глазунова

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Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен вернулась на работу в музей «Кижи» и возглавила там детский музейный центр.

Экс-чиновница мэрии Петрозаводска и супруга министра культуры Карелии Анна Лесонен устроилась на работу руководителем детского музейного центра в музей «Кижи». Эту информацию «Столице на Онего» подтвердили в музее.

Прежде Анна Лесонен занимала пост начальника управления культуры администрации Петрозаводска. Однако кресло в мэрии столицы Карелии ей пришлось покинуть после публикации поста в соцсети, в котором она назвала мразями людей, которые разбросали мусор в ее дворе. Сама Лесонен при этом убрала за горожанами разбросанные отходы и рассказала об этом на своей странице. После увольнения из мэрии экс-чиновница работала в музее «Кижи» специалистом по продвижению сувенирной продукции. Затем она возглавляла  управление по организации концертной деятельности национального ансамбля песни и танца «Кантеле». 

Ранее Анна Лесонен отреагировала в соцсети на скандал из-за поста и пояснила, что она никого персонально не оскорбляла, а боролась за порядок на территории. 

«Скандал разразился из-за того, чего в моём тексте в принципе не было. Якобы я назвала „мразями петрозаводчан“, но там нет такой фразы. Что назвала „мразями горожан“, так ведь и такой фразы тоже нет. Что назвала „мразями налогоплательщиков“, так где же? Этого тоже не было написано. Из текста моего поста очевидно, что горожан (всех и каждого) я мразями не называла. Тех, за кем я практически голыми руками собрала и вынесла в стоящий за домом контейнер больше 60 килограммов мусора, выброшенного в центре двора, назвала. Я в тексте чётко определила разницу: люди или мрази. Но не „горожане/соседи/петрозаводчане/налогоплательщики/люди с петрозаводской пропиской“. Персонально я никого не оскорбляла. Это вообще был пост не про оскорбления, а про содержание в чистоте территорий вокруг сеток для раздельного сбора ПЭТ-бутылок, очень полезных сеток, помогающих избавить город от вредоносного пластика», — заявила она. 

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Комментарии

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ото
2021-11-09 16:29:01
Ах, эти черные глаза меня пленили.© (К. Хабенский и Мириам Сехон) :)
Эно
2021-11-09 16:18:57
мощный плевок в лицо народа
Клещ
2021-11-09 16:10:01
Да потому и не надо служащим аккаунты в соцсетях иметь, мнение свое выражать НИЗЯ! Но все таки хорошо, что может вот так работу менять, завидую прямо.
Горожанин
2021-11-09 15:50:33
Не на завод же идти...
Изя
2021-11-09 15:52:25
Горожанин, и на панель уже поздно )))
ото
2021-11-09 15:38:11
Жизнь за горизонтом - не наша жизнь.
Изя
2021-11-09 15:33:33
круговорот ....в природе (((((((((((((( :) Что не назначение у парфёна-дикий ужас )))) :)
лишьбыпротив
2021-11-09 15:19:20
Раньше таких называли летуны
Гость
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