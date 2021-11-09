В Петрозаводске экс-чиновница, уволившаяся из-за поста про мразей, возглавила детский музейный центр

Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен вернулась на работу в музей «Кижи» и возглавила там детский музейный центр.

Экс-чиновница мэрии Петрозаводска и супруга министра культуры Карелии Анна Лесонен устроилась на работу руководителем детского музейного центра в музей «Кижи». Эту информацию «Столице на Онего» подтвердили в музее.

Прежде Анна Лесонен занимала пост начальника управления культуры администрации Петрозаводска. Однако кресло в мэрии столицы Карелии ей пришлось покинуть после публикации поста в соцсети, в котором она назвала мразями людей, которые разбросали мусор в ее дворе. Сама Лесонен при этом убрала за горожанами разбросанные отходы и рассказала об этом на своей странице. После увольнения из мэрии экс-чиновница работала в музее «Кижи» специалистом по продвижению сувенирной продукции. Затем она возглавляла управление по организации концертной деятельности национального ансамбля песни и танца «Кантеле».

Ранее Анна Лесонен отреагировала в соцсети на скандал из-за поста и пояснила, что она никого персонально не оскорбляла, а боролась за порядок на территории.

«Скандал разразился из-за того, чего в моём тексте в принципе не было. Якобы я назвала „мразями петрозаводчан“, но там нет такой фразы. Что назвала „мразями горожан“, так ведь и такой фразы тоже нет. Что назвала „мразями налогоплательщиков“, так где же? Этого тоже не было написано. Из текста моего поста очевидно, что горожан (всех и каждого) я мразями не называла. Тех, за кем я практически голыми руками собрала и вынесла в стоящий за домом контейнер больше 60 килограммов мусора, выброшенного в центре двора, назвала. Я в тексте чётко определила разницу: люди или мрази. Но не „горожане/соседи/петрозаводчане/налогоплательщики/люди с петрозаводской пропиской“. Персонально я никого не оскорбляла. Это вообще был пост не про оскорбления, а про содержание в чистоте территорий вокруг сеток для раздельного сбора ПЭТ-бутылок, очень полезных сеток, помогающих избавить город от вредоносного пластика», — заявила она.