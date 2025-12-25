В Петрозаводске экс-начальницу почты осудили за кражу 370 тысяч рублей из кассы

Горожанка два месяца брала чужие деньги на свои нужды.

Петрозаводский городской суд вынес приговор 43-летней местной жительнице. Женщину признали виновной в афере на работе — горожанка присвоила крупную сумму, когда работала начальником почтового отделения.

По данным следствия, в январе–феврале 2025 года женщина воспользовалась служебным положением и присвоила из кассы отделения более 370 тысяч рублей, принадлежащих «Почте России». Эти деньги она потравила на личные нужды. Кража вскрылась во время внезапной ведомственной проверки.

В ходе расследования она вернула часть похищенного — около 220 тысяч рублей. Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, с нее взыскали оставшуюся сумму ущерба, которую она еще не возместила. Ей осталось компенсировать более 150 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.