В Петрозаводске еще на одну свалку мусора стало меньше

Автоспецтранс убрал свалку мусора на арендованной территории Почты России.

Свалка, долгое время располагавшаяся в Петрозаводске по пер. Ветеринарному,9, составляла в объеме 645 кубов. Там складировались отходы от разборки домов, автомобильные покрышки и старое машинное масло, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

Территория, на которой она находилась, арендуется Почтой России. В настоящее время силами ООО "Автоспецтранс" данное место несанкционированного размещения отходов ликвидировано, поставлены ограждения, чтобы не производился заезд транспорта.

За 4 месяца юридической службой Автоспецтранса собственникам земельных участков, на которых расположены места несанкционированного размещения ТКО, были направлены уведомления. Их получили администрации Петрозаводска, Кондопожского, Питкярантского, Кемского, Пряжинского, Суоярвского, Прионежского, Олонецкого, Муезерского, Пряжинского и Лоухского районов.

С мая по август 2018 года региональным оператором ликвидировано шесть свалок: пять в Прионежском районе общим объемом 470 кубов и одна более 900 кубов в Медвежьегорске. Сумма, предполагаемая к взысканию, составила 2,8 млн. рублей.