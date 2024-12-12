В Петрозаводске еще одна семья получила новое жилье

Ключи от квартиры передали в рамках нового этапа программы расселения аварийного жилья.

Еще одна семья петрозаводчан встретит Новый год в новом жилье, сообщила в личном профиле глава карельской столицы Инна Колыхматова.



По ее словам, в сентябре 2022-го Николай Л. ушел на спецоперацию, поэтому ключи от квартиры вручили его маме Надежде Николаевне, сестре Анастасии и племяннице Виктории.





Сейчас они все вместе живут в аварийном доме в районе СКЗ. Надежда Николаевна вырастила детей одна. В прошлом она — педагог и воспитатель, сейчас — на заслуженном отдыхе. Сестра работает в поликлинике, а племянница учится на одни пятерки в третьем классе — рассказала градоначальница.

Она добавила, что квартира расположена на Ключевой, инфраструктура района развита — рядом поликлиника, остановки общественного транспорта, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс.



«Я до сих пор не верю, — поделилась первыми эмоциями Анастасия, — впереди приятные хлопоты — переезд».





Семья получила ключи от квартиры в рамках нового этапа программы расселения аварийного жилья.