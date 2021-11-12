В Петрозаводске еще трое любителей выпить за рулем остались без водительских прав

В столице Карелии автоинспекторы продолжают ловить пьяных водителей.

По сообщению Госавтосипекции Петрозаводска, за минувшие сутки автоинспекторы отстранили от управления трех нетрезвых водителей. Теперь нарушителей ждет административный штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Один водитель сел за руль, не имея водительских прав. За данное нарушение предусмотрен штраф до 15000 рублей и эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

Ранее в Карелии пьяный водитель грузовика улетел в кювет.