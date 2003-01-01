В Петрозаводске грузовик на скорости врезался в иномарку

Большегруз не успел вовремя затормозить и совершил наезд на легковой автомобиль.
Сегодня вечером на Комсомольском проспекте в Петрозаводске грузовик на скорости въехал в стоявшую впереди иномарку. ДТП запечатлели городские камеры видеонаблюдения.
Легковой автомобиль остановился на светофоре в ожидании зелёного сигнала, однако следовавший за ним большегруз не успел вовремя затормозить и совершил наезд на внедорожник.
Информация о пострадавших отсутствует. Подробности аварии выясняются сотрудниками дорожной полиции.
