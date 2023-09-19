В Петрозаводске эвакуировали учеников первого лицея

После сообщения о взрывном устройстве из здания первого лицея на Древлянке эвакуировали учеников и педагогов.

В среду, 20 сентября, в районе полудня в первый лицей Петрозаводска на Березовой аллее поступил звонок с сообщением о взрывном устройстве.



Об этом «Столице на Онего» рассказал информированный источник. Из здания эвакуировали школьников и учителей.



Полиция провела проверку — информация оказалась ложной.



Как сообщили в телеграм-канале «Карельский дворик», школьников собрали на стадионе и распустили по домам.







Отметим, в конце прошлого года подобные сообщения поступили сразу в 10 петрозаводских школ. Все они оказались ложными.