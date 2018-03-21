В Петрозаводске фирма приняла на работу мужчину с судимостью и поплатилась за это

Петрозаводчанин с судимостью устроился на работу экспедитором и обокрал фирму, сообщили в МВД Карелии.

В качестве пострадавшей стороны оказалась петрозаводская организация, которая занимается оптовой торговлей продуктами и напитками. Товар перевозится на служебных автомобилях. Выручка также перевозилась в этих машинах в специальных сейфах.

Некоторое время назад фирма приняла на работу экспедитором молодого человека. Вскоре после этого руководство обнаружило пропажу денежных средств. Изначально ревизия выявила недостачу в 50 тысяч рублей. Спустя неделю не досчитались еще почти 30 тысяч рублей.

Выполняя новую поставку товара, смена, в которой был новый работник, получила выручку. Она была убрана в автосейф. Но чуть позже водитель решил проверить деньги и обнаружил, что не хватает 70 тысяч рублей. Он тут же попросил напарника-экспедитора показать карманы - там и обнаружились деньги.

Руководство фирмы обратилось с заявлением в полицию. В настоящее время 21-летний подозреваемый, имеющий в своей биографии судимость, находится под подпиской о невыезде. По фактам краж возбуждены уголовные дела.