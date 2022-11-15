В Петрозаводске фура вылетела на «встречку», пешеходы спасались бегством (ВИДЕО)

ДТП с большегрузом у пешеходного перехода на набережной Варкауса могло закончиться трагедией.

Авария с участием седельного тягача с полуприцепом произошла сегодня, 9 декабря, в 12.00 на набережной Варкауса, в районе нерегулируемого пешеходного перехода у дома №22, пишет ДТП ПТЗ.

Автомобили двигались по набережной Варкауса со стороны центра. Перед пешеходным переходом они остановились для пропуска пешеходов.

Судя по видео, двигающийся следом за ними в левой полосе движения водитель автопоезда не смог вовремя остановить многотонный автомобиль и предпринял маневр влево, после чего выехал на разделительный газон, полосу встречного движения, сбил стойку дорожного знака. Пешеходам пришлось спасаться бегством.

К счастью, обошлось без жертв.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».