В Петрозаводске фура вылетела на «встречку», пешеходы спасались бегством (ВИДЕО)

ДТП с большегрузом у пешеходного перехода на набережной Варкауса могло закончиться трагедией.
Авария с участием седельного тягача с полуприцепом произошла сегодня, 9 декабря, в 12.00 на набережной Варкауса, в районе нерегулируемого пешеходного перехода у дома №22, пишет ДТП ПТЗ.
Автомобили двигались по набережной Варкауса со стороны центра. Перед пешеходным переходом они остановились для пропуска пешеходов.
Судя по видео, двигающийся следом за ними в левой полосе движения водитель автопоезда не смог вовремя остановить многотонный автомобиль и предпринял маневр влево, после чего выехал на разделительный газон, полосу встречного движения, сбил стойку дорожного знака. Пешеходам пришлось спасаться бегством.
К счастью, обошлось без жертв.
Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».
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