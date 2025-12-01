В Петрозаводске убрали надоевший целому микрорайону грузовик

Грузовик ЗИЛ, припаркованный полтора года назад около дома №11 по улице Московской, более месяца стоял под знаком, запрещающим остановку на данном участке дороги, и вызывал недовольство жителей района.
Как сообщили читатели «Столице на Онего», грузовой автомобиль марки ЗИЛ, оборудованный краном, был брошен уже более года назад и последнее время стал объектом жалоб жильцов микрорайона Октябрьский и вопросов водителей, проезжающих данный участок дороги.
Дело в том, что он находился прямо в зоне действия запрещающего дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена», согласно которому нельзя останавливаться или парковаться машинам в зонах, где неподвижное авто может помешать другому транспорту.
Как сообщили в пресс-службе ГАИ Петрозаводска «Столице на Онего», водитель грузовика оставил грузовик в связи с поломкой полтора года назад.
Запрещающий знак же был установлен полтора месяца назад, соответственно, владелец ЗИЛа правила остановки на этом участке дороги не нарушал, поэтому меры административного воздействия к нему не применялись.
Сейчас автомобиль перемещен собственником за пределы действия дорожного знака.
Напомним, в октябре Петрозаводске запретили остановку около троллейбусного депо.