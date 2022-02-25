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В Петрозаводске гимназию закрыли из-за аварии на коммунальных сетях

Новости. Происшествия
09:48, 02 Марта 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Учащихся гимназии №17 отправили в среду домой из-за аварии на трубопроводе.

Как стало известно «Столице на Онего», сегодня утром закрылась гимназия 17, родителей попросили оставить детей дома. Причиной стала авария на сетях. В гимназии ночью не было холодной воды.

По сообщению ЕДДС Петрозаводска, 1 марта около 21.00 на перекрестке улиц Дзержинского и Малой Слободской образовалась течь. Вода текла прямо по проезжей части. Из-за течи было перекрыто движение транспорта от Малой Слободской до Вольной, от улицы Дзержинского до улицы Кирова.

По информации «ПКС — Водоканал», во вторник зарегистрировано повреждение на трубопроводе холодной воды. Вода в центре города была отключена вечером. «Техрент» был предупрежден о необходимости ликвидировать последствия аварии. В результате дорога была почищена и открыта для движения.

«Сейчас вода в гимназии есть. „Водоканал“ приступил к устранению аварии», — рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе «ПКС — Водоканал».

В гимназии тем не менее сегодня ждут новых отключений воды из-за работ на сетях. 

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Комментарии

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кир
2022-03-02 10:06:42
Не нагнетайте - типовой случай из нашей практики. И дальше будем так жить.
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