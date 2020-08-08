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В Петрозаводске годовалого ребенка без разрешения родителей отдали опекунам в Волгоград

Новости. Общество
13:02, 09 Августа 2020
фото: pixabay
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Органы опеки в Петрозаводске передали годовалого ребенка в приемную семью в Волгоград, несмотря на отсутствие официальных документов с отказом от него родителей.

В Петрозаводске разгорается скандал вокруг годовалого Богдана, которого сотрудники полиции в новогодние праздники забрали у пьяной матери на улице, а через два месяца органы опеки передали в приемную семью за тысячу километров от Карелии, не посмотрев на то, что отсутствовало официальное заявление от родителей об отказе от ребенка.

Дело о передаче маленького Богдана опекунам начали рассматривать в Петрозаводском городском суде.

Подробнее о ситуации читайте здесь.

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