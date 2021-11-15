В Петрозаводске гонщик вылетел на тротуар и снес дорожный знак (ВИДЕО)

Водитель не справился с управлением автомобиля и вылетел с дороги на улице Чернышевского.

ДТП произошло на перекрестке улиц Ригачина и Чернышевского. Водитель легковушки неправильно выбрал скорость движения, не справилась с управлением и при повороте на Чернышевского вылетел с дороги. Машина снесла дорожный знак. К счастью, на тротуаре в этот момент не было пешеходов.

Видео происшествия выложили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Судя по видео, водитель вышел из автомобиля, посмотрел, какие повреждения получила машина, и уехал.

«Очередной чайник попал. Сколько не говорят, что с началом зимы надо стиль вождения менять, чайникам все не в прок. Учатся на своих ошибках», - пишут в комментариях подписчики паблика.

Момент ДТП попал в объектив камеры «Ситилинк».

Ранее автомобиль снес дорожный знак и чуть не сбил пешехода после ДТП на перекрестке в Петрозаводске.