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В Петрозаводске гонщик вылетел на тротуар и снес дорожный знак (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:40, 29 Ноября 2021
фото: Кадр из видео

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Водитель не справился с управлением автомобиля и вылетел с дороги на улице Чернышевского.

ДТП произошло на перекрестке улиц Ригачина и Чернышевского. Водитель легковушки неправильно выбрал скорость движения, не справилась с управлением и при повороте на Чернышевского вылетел с дороги. Машина снесла дорожный знак. К счастью, на тротуаре в этот момент не было пешеходов.

Видео происшествия выложили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Судя по видео, водитель вышел из автомобиля, посмотрел, какие повреждения получила машина, и уехал.

«Очередной чайник попал. Сколько не говорят, что с началом зимы надо стиль вождения менять, чайникам все не в прок. Учатся на своих ошибках», - пишут в комментариях подписчики паблика.

Момент ДТП попал в объектив камеры «Ситилинк».

Ранее автомобиль снес дорожный знак и чуть не сбил пешехода после ДТП на перекрестке в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-29 09:05:58
Лишить водительских прав, слабо? Слабо. Враньё продолжается.
Полезный
2021-11-29 08:57:57
Кредитокастрюльщики как взрослые рассуждают о чайниках :)
Гость
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