В Петрозаводске горело производственное помещение

Пожар произошел в ночь на 13 декабря на Шуйском шоссе, сообщили в МЧС Карелии.

В 1.51 пожарно-спасательные подразделения города Петрозаводск в составе 11 человек привлекались для ликвидации пожара в производственном помещении на Шуйском шоссе, 80. В течение 36 минут огонь потушили.

Площадь повреждение 40 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.