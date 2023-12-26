В Петрозаводске горит квартира на последнем этаже дома

Вечером 28 декабря на Перевалке произошел сильный пожар.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, около 18.00 спасателям стало известно о пожаре в доме № 22 по улице Архипова.



Возгорание произошло в квартире на последнем, пятом этаже. Пожару присвоили категорию 1-БИС.



Это означает, что двух отделений пожарной службы уже не хватает для тушения, и на помощь привлекают еще два соседних соединения.



Подробности уточняем.