В Петрозаводске горожане загадили «Мечту»

Жители Соломенного жалуются на вредителей, которые завалили мусором здание клуба под названием «Мечта».

Горожане разбросали мусор рядом со зданием клуба «Мечта». Об этом информирует паблик «ТОС СОЛОМЕННОЕ».

«Вот и у здания клуба „Мечта“ „подснежники“ вылезли. Так и будем всё время убирать за одними и теми же людьми в районе?», — возмущается автор сообщения.

К публикации прикрепелено фото, на котором видно, что куча мусора образовалась рядом с фасадом здания.

Ранее сообщалось, что канализацию Петрозаводска стали чаще забивать мусором.