Рабочий упал с лесов на строительстве часовни в Петрозаводске

Мужчина сорвался во время работ на строительной площадке часовни.

Несчастный случай произошел 8 августа. На строительстве часовни Святого Фаддея на площади Кирова упал рабочий, сообщило издание «Фактор».

— Пострадавшим оказался оператор одной из карельских телекомпаний. Мужчина оказывал помощь во время проведения строительных работ и сорвался со стены. В настоящее время он госпитализирован в БСМП с травмами головы, ребер и внутренних органов, — уточнили в издании.

В Минздраве «Столице на Онего» сообщили, что мужчина находится в общей палате. Состояние средней тяжести.

В трудовой инспекции Карелии пока информацию не комментируют. Не очень понятно, кто ведет строительство этого объекта, возможно, это волонтеры.

Напомним, работы по строительству часовни начались в мае и завершить их планируют до 2026 года. Первый этап работ обойдется в полтора миллиона рублей. Как ранее сообщал Константин Савандер в паблике проекта денег может не хватить. Он обратился за помощью к горожанам. Также он рассказывал, что строители стараются минимизировать затраты. К примеру, использовали самодельный кран для более точечной работы. Его уже опробовали до этого на строительстве храма на Ключевой.

Напомним, проект часовни подготовили архитектор Андрей Гречкин и протоиерей Константин Савандер. В 2016 году градостроительный совет карельской столицы одобрил проект восстановления. Он основан на историческом облике часовни, который восстанавливали по архивным документам.