В Петрозаводске госпитализировали женщину с подозрением на корь

Молодая петрозаводчанка госпитализирована 9 августа с подозрением на заболевание корью, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

В минувший четверг 9 августа стало известно, что из поликлиники на Кукковке в инфекционную больницу поступила пациентка, у которой под вопросом поставили заболевание корью.

Как объяснили в надзорном ведомстве, подтвердить диагноз будет возможно, когда возьмут анализ крови, который проводится на пятый день.

"На данный момент необходимо в течение 72 часов привить от кори всех, кто непосредственно контактировал с заболевшей, также в течение семи дней проверить всех жителей подъезда по адресу, где проживала молодая петрозаводчанка, и провести профилактические мероприятия".

По информации управления Роспотребнадзора Карелии, вспышка инфекционного заболевания возникла в начале июля в Олонце. На данный момент зафиксировано, что последний случай заболевания корью в Олонце был зафиксирован 23 июля.

"Ждем 21-й день и снимаем карантин", - сказала сотрудница карельского Роспотребнадзора.

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