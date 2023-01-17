В Петрозаводске гость цинично обокрал хозяйку застолья

Петрозаводчанин пришел в гости, поел, попил и украл деньги с телефона хозяйки вечеринки, сообщили в МВД Карелии.

О краже денег с банковского счёта в дежурную часть полиции Петрозаводска заявила горожанка. Сначала она обнаружила пропажу телефона. Его вернула подруга, сказав, что нашла во дворе, в снегу. Но женщина решила проверить счёт, который был привязан к номеру мобильного и обратилась в банк. Тогда она и узнала о хищении 2 тысяч рублей и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в хищении — 43-летнего мужчины. Он вместе с сожительницей находился в гостях у потерпевшей, где компания распивала спиртное. Тогда мужчина забрал телефон хозяйки квартиры и с помощью сервиса смс-сообщений перевёл 2 тысячи рублей на свой счёт. А потом подкинул мобильный в снег, где его нашла спутница подозреваемого и вернула владелице.

Уголовное дело возбуждено о краже электронных денежных средств. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.