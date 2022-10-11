В Петрозаводске готовятся обсудить дистанционное мошенничество и гаражную амнистию

Владимир Любарский анонсировал очередную планерку в городской мэрии.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал об очередной планерке, которая состоится в городской мэрии.

«Друзья, в понедельник на городской планерке обсудим сразу две темы. Начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Петрозаводску Роман Сорокин расскажет о профилактике дистанционных мошенничеств. А доклад руководителя комитета градостроительства и землепользования Натальи Тенчуриной будет посвящен гаражной амнистии», — написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Начнется совещание в понедельник, 17 октября, в 10.00 утра. Трансляцию планерки можно будет посмотреть в паблике администрации города или на странице Владимира Любарского.