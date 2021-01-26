В Петрозаводске гурман-рецидивист поужинал в кафе почти на 7 тысяч и ушел по-английски

Петрозаводчанин, ранее судимый за кражи, спланировал заранее "бесплатный" ужин, так как находится в трудном финансовом положении, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился работник небольшого кафе и рассказал, что один из гостей поужинал в их заведении, а затем сбежал, не оплатив счёт. Мужчина заказал себе 4 бутылки крепких спиртных напитков, несколько видов супов, а также блюда восточной кухни. По словам представителя общепита, клиент вёл себя в некоторой степени бесцеремонно: он жаловался, что еда то слишком солёная, то, наоборот, в ней не хватает вкуса. В какой-то момент гость начал собираться: сложил недопитый алкоголь в рюкзак, оделся и направился к выходу. Официант остановил его, уточнив, не хочет ли мужчина оплатить счёт на сумму 6 990 рублей. В это время на крыльце заведения появилась компания молодых людей. Клиент обратил на них внимание работника и пояснил, что сейчас он встретит своих друзей и вернётся обратно. Однако, переступив порог кафе, его и след простыл.

Сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего, ранее судимого за кражи, жителя карельской столицы. Свою вину подозреваемый признал и рассказал стражам порядка, что всё спланировал заранее, так как сейчас находится в трудном финансовом положении. По словам мужчины, изначально он хотел провернуть этот план в каком-нибудь магазине, но подумал, что там его вычислят быстрее, чем в заведении общепита. В содеянном петрозаводчанин раскаялся и обещал возместить причинённый материальный ущерб.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске вор-рецидивист ради 2 тысяч пнул пенсионерку.