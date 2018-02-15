В Петрозаводске хотят создать агентство для поиска инвесторов

Депутаты Петросовета на состоявшемся заседании постоянной комиссии по экономике и финансам рассмотрели предложение о создании в столице Карелии муниципального унитарного предприятия "Агентство городского развития".

С инициативой о создании агентства выступил комитет экономики и управления муниципальным имуществом Петрозаводска. Главной задачей, решением которой предстоит заниматься новому предприятию, заявляется развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.

Идея появления подобных учреждений принадлежит федеральному Агентству стратегических инициатив, которое рекомендовало административным центрам Российской Федерации создавать специализированные организации по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства.

По словам заместителя главы администрации Петрозаводска Андрея Иванова, в сферу деятельности нового муниципального предприятия будут входить подготовка проектов социально-экономического развития Петрозаводска, поиск инвесторов и их привлечение к реализации различных проектов.

Также специалисты агентства будут привлечены к разработке и реализации проектов муниципально-частного партнерства и смогут обеспечить сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна", предусматривающему сокращение сроков проведения различных подготовительных и согласительных процедур.

Администрация Петрозаводска рассчитывает на серьезный эффект от деятельности агентства.

Так, за счет улучшения инвестиционного климата в Петрозаводске в срок с 2018 по 2025 годы инвестиции в основной капитал составят порядка 10 миллиардов рублей.

Кроме того, в эксплуатацию будет введено восемь новых производств, что позволит создать до 500 дополнительных рабочих мест на промышленных площадках и поможет в развитии сопутствующих предприятий малого и среднего бизнеса.

Депутаты городского Совета поинтересовались у представителей администрации Петрозаводска о расходах, запланированных на содержание нового предприятия, и о том за счет оказания каких услуг оно планирует зарабатывать.

Также председатель комиссии Дмитрий Кузнецов напомнил собравшимся об итогах работы "Корпорации развития республики Карелия" и указал на имеющиеся трудности в обеспечении ее дальнейшей деятельности.

В результате участники комиссии проголосовали за то, чтобы принять данный вопрос к сведению. Дальнейшая судьба инициативы о создании агентства городского развития будет решаться на сессии городского Совета, которая назначена на 27 февраля.