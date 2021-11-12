В Петрозаводске хозяева держат собаку на балконе в голоде и холоде (ФОТОФАКТ)

Жители столицы Карелии возмущены тем, как относятся хозяева к старой собаке, живущей на балконе на втором этаже хрущевки в центре города.

Петрозаводчане обеспокоены судьбой животного, которого держат на балконе на втором этаже дома № 4 по улице Северная. Они требуют от хозяев, которых называют изуверами, убрать собаку с балкона. Горожане выложили фото замерзающего животного в паблике «Подслушано в ПТЗ».

«Она всю свою несчастную собачью жизнь, лет 10, в заточении на этом балконе. В голоде, морозах, постоянно лающая, гадящая прямо на балконе, все это течёт на крышу подвала под окна! Летом вонища на весь двор! Соседи этих горе-владельцев, как вы живёте в этом аду? Уберите собаку с балкона!!! Это не место содержания собаки», — пишут в паблике.