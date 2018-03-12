В Петрозаводске хулиганы обстреляли припаркованные автомобили

Стрельба велась из пневматического оружия.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", 10 марта в 22.34 на ул.Ровио, 5 из проезжающего автомобиля из пневматики были обстреляны припаркованные на дороге машины.

"Стреляли из бордового универсала, - написали очевидцы, - машина ехала в сторону Лыжной. Может быть, у кого-нибудь, кто проезжал примерно в это время по Ровио, есть видео с регистраторов".