В Петрозаводске и Кеми простятся с убитым на улице музыкантом

Молодого мужчину ударили ножом в ходе конфликта в карельской столице.

В Карелии на этой неделе простятся с убитым музыкантом Владиславом Надолинским. Ему было 35 лет. Траурные церемонии состоятся в Петрозаводске и Кеми.

В Петрозаводске прощание пройдет 14 августа с 13:00 до 14:00 в зале на улице Вольной, 4. В Кеми церемония состоится 15 августа с 10:00 в зале на Шоссе 1 Мая, вынос тела запланирован на 14:00.

Напомним, Владислава Надолинского ударили ножом в ночь на 9 августа на бульваре Победы у монумента «Птица счастья». Как мы писали ранее, в 04:19 утра на пересечении Московской улицы и Октябрьского проспекта в Петрозаводске мужчина в окровавленной одежде попал на камеру. Горожанин держался рукой за порезанное горло.

Мужчина пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, чтобы попросить о помощи, однако никто из них не остановился. Он упал на асфальт. В 04:21 к нему подошла женщина, которая впоследствии вызвала «скорую». Петрозаводчанина доставили в медицинское учреждение.

По данным следствия, нападавший ударил Владислава ножом в ходе конфликта. Как сообщил наш источник, компания из нескольких человек сидела возле монумента «Птица счастья» и пела песни под гитару. Проходивший мимо мужчина сделал молодым людям замечание.

Впоследствии он рассказал, что его начали хватать за руки, поэтому он схватил нож и ударил одного из сидящих. После инцидента мужчина сдался полиции. Выяснилось, что он военнослужащий, поэтому его дело передали в военную комендатуру.

Друзья погибшего рассказали, что Владислав родом из Кеми, он работал инструктором в автошколе, увлекался музыкой. Он писал песни и недавно купил хорошую гитару, в планах была записать альбом.