Новогодние елки примут у жителей Петрозаводска и Лахденпохьи на переработку

Стало известно, куда в Карелии можно сдать живые елки на утилизацию.
Карельский экологический оператор поддержал всероссийскую акцию «Елковорот». С 14 января по 14 февраля новогодние деревья можно будет сдать на переработку. Елки и порубочные остатки не относятся к твердым коммунальным отходам, напомнили коммунальщики.
Для сбора деревьев после праздника в Петрозаводске установили бункеры рядом с экостанциями у гипермаркета «Магнит» на Казарменской улице, у гипермаркета «Лента» на Ленинградской улице и на Вытегорском шоссе, дом 82. Организатор — «АвтоСпецТранс».
— Перед сдачей обязательно снимите все украшения. Если нет возможности доставить ель в пункт приёма, не выбрасывайте елку в контейнер для ТКО, а оставьте дерево в отсеке для крупногабаритных отходов. Ели выше 1,5 м следует распилить или разломать. При отсутствии специального отсека аккуратно разместите ель рядом с контейнерной площадкой, не перекрывая проезд, — пояснили коммунальщики.
Деревья измельчат с помощью дробилки, щепа будет использована для выращивания растений.
В Лахденпохье также организован прием новогодних елей. Он будет проводиться с 15 января по 1 марта 2026 года по адресу: ул. Садовая, д. 18. Вторсырье будут использовать в качестве топлива для муниципальной бани. Телефон для справок: 8-964-317-86- 02.