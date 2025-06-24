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В Петрозаводске и Прионежском районе ограничат движение через ЖД переезды

Новости. Общество
12:00, 11 Июля 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Автомобили не смогут проезжать через железнодорожные переезды из-за производственных работ.

В Петрозаводске и Прионежском районе ограничат автомобильное движение через железнодорожные переезды.
Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, движение будет ограничено с 14 по 16 июля этого года. Ограничения связаны с производственными работами в границах переездов.

С 14 по 15 июля с 10:00 до 15:00 будет ограничен проезд через железнодорожный переезд на Шуйском шоссе (в районе поселка Мелиоративный). С 15 по 16 июля с 10:00 до 15:00 закроют проезд через переезд, расположенный по Пряжинскому шоссе.
Автомобили смогут проезжать по выделенным полосам в реверсивном режиме.

 

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