В Петрозаводске и в пяти районах Карелии начался отопительный сезон

В Карелии официально начинается отопительный сезон.
Вчера, 23 сентября, начали подключать многоквартирные жилые дома Петрозаводска. Напомним, что 18 сентября подача тепла началась в социальных учреждениях карельской столицы — в детсадах, школах и больницах.
В настоящий момент тепло еще не пришло во все дома. По нормативам управляющие компании должны завершить работы в течение семи дней с момента начала отопительного сезона. Но, как правило, на подключение уходит несколько суток. Дело в том, что непосредственная подача тепла в многоквартирные дома обеспечивается управляющими или обслуживающими организациями.
Сегодня и завтра заработают котельные в Беломорском, Муезерском, Сегежском, Медвежьегорском, Кондопожском районах. В Пудожском, Суоярвском, Пряжинском районах и в Приладожье отопительный сезон начнется на будущей неделе.
Добавим, что подключение к теплу по нормативом происходит после того, как в течение пяти суток температура воздуха не поднимается выше +8 градусов. Между тем, тепло подключают, не дожидаясь выполнения данного условия. Хотя с 23 сентября произошло резкое понижение температуры.