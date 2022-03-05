В Петрозаводске идет поиск волонтеров на международные соревнования по зимнему плаванию

Объявлен дополнительный набор волонтеров, которым предстоит работать на международных соревнованиях по зимнему плаванию в Петрозаводске.

Объявлен дополнительный набор добровольцев на позицию «волонтер-техник» на международные соревнования по зимнему плаванию «Карелия-2022». Об этом информирует паблик «Доброцентр10: Волонтеры и Добровольцы Карелии».

Претенденты должны быть готовы к физическому труду; обязаны уметь работать со строительными инструментами; проживать в Петрозаводске; быть старше 16 лет. Их работа потребуется в период с 15 по 21 марта, с 27 по 28 марта.

Волонтерам предстоит трудиться на возведении стартового городка, оградительных сооружений и их демонтаже.

Международные соревнования по зимнему плаванию «Карелия-2022» должны пройти в Петрозаводске с 21 по 27 марта.