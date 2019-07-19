В Петрозаводске иномарка сбила подростка на велосипеде

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ДТП произошло 19 июля на Первомайском проспекте, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В 12.30 водитель Nissan сбила 14-летнего мальчика при выезде из двора на Первомайском пр., 8.
Подросток получил травмы. Велосипедиста госпитализировали.
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