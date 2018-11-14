В Петрозаводске иномарка врезалась в стоящий у дома автомобиль

На улице Казарменской произошло ДТП, в результате водитель получил травмы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В районе дома №17 по улице Казарменской 13 ноября 46-летний водитель автомобиля KIA Cerato совершил съезд с проезжей части с последующим наездом на стоящий у дома автомобиль Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП водитель автомобиля KIA получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.