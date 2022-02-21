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В Петрозаводске инспекторы помогли растерявшейся женщине заменить колесо

Новости. Общество
15:46, 24 Февраля 2022
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

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Автоинспекторы помогли женщине-водителю, у которой произошла дорожная неприятность.

Во вторник вечером на Комсомольском проспекте инспекторы ДПС Сергей Кривонос и Артем Катиев на маршруте патрулирования обратили внимание на припаркованный автомобиль «Ford» с включенной аварийной сигнализацией, рядом с которым стояла растерянная женщина. Об этом сообщает ГИБДД Петрозаводска.

Как выяснилось, у женщины-водителя было повреждено колесо, своими силами она не смогла устранить неисправность. Дорожные полицейские помогли даме поменять колесо на автомобиле, и она продолжила свой путь.

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга создали опасные ситуации на трассе в Карелии.

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