В Петрозаводске инспекторы помогли растерявшейся женщине заменить колесо

Автоинспекторы помогли женщине-водителю, у которой произошла дорожная неприятность.

Во вторник вечером на Комсомольском проспекте инспекторы ДПС Сергей Кривонос и Артем Катиев на маршруте патрулирования обратили внимание на припаркованный автомобиль «Ford» с включенной аварийной сигнализацией, рядом с которым стояла растерянная женщина. Об этом сообщает ГИБДД Петрозаводска.

Как выяснилось, у женщины-водителя было повреждено колесо, своими силами она не смогла устранить неисправность. Дорожные полицейские помогли даме поменять колесо на автомобиле, и она продолжила свой путь.

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга создали опасные ситуации на трассе в Карелии.