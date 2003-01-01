В Петрозаводске ищут актеров на роли бомжей

Создатели некоммерческого короткометражного фильма «Бизнесмен» объявили кастинг на роли второго плана — людей без определенного места жительства.

Организаторами проекта выступили студия «Karjala Film» при поддержке Кинологического центра «К-10» и КиноЛаборатории «#детивкино».

Кого ищут:

Роли: 10-12 фактурных мужчин и женщин на роли людей без определенного места жительства.

Как принять участие:

Желающим нужно оставить заявку в комментариях под постом организаторов, указав:

1. Имя и фамилию, возраст.

2. Две фотографии: портрет и в полный рост.

3. Ссылку на открытый профиль «ВКонтакте».

4. Добавить в друзья кастинг-директора проекта Анастасию Забирову (vk.com/id711864525).

Пройдет один съемочный день в Петрозаводске в период с 30 октября по 3 ноября.

Важное условие: участники должны быть полностью свободны в указанные даты.

