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В Петрозаводске ищут автоволонтеров для помощи медикам

Новости. Общество
15:54, 15 Января 2021
фото: © страница Вконтакте Алексея Хейфеца
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Врачам городских поликлиник срочно требуется помощь волонтеров с автомобилями.

Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания со ссылкой на депутата Алексея Хейфеца.

"Сегодня мороз под 30, много машин не завелось. У врачей возникли трудности, как добраться до пациента. Если у кого-то есть возможность поработать автоволонтёром, будем благодарны. С утра "колесим" по родному району", - написал Алексей Хейфец на своей странице в соцсети.

В карельском парламенте напомнили, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец трудится в качестве добровольца в поликлинике №3 Петрозаводска.

Ранее сообщалось, в Питкяранте, где произошла авария на водопроводе, ищут волонтеров для доставки воды пенсионерам.

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