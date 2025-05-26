В Петрозаводске ищут без вести пропавшую пенсионерку

Женщина ушла из дома сегодня, 1 июня.

Волонтеры ищут Тамару Алексеевну Соколову (Максимову) из Петрозаводска, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» .

Женщина пропала сегодня.

Рост пропавшей 145 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые. Предположительно была одета в серую блузку, черные брюки, обута в черные кроссовки. С собой у пенсионерки была черная сумка.

Все, кто располагает информацией о местонахождении женщины, могут позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.