В Петрозаводске ищут без вести пропавшую пенсионерку

Женщина ушла из дома сегодня, 1 июня.
Волонтеры ищут Тамару Алексеевну Соколову (Максимову) из Петрозаводска, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» .
Женщина пропала сегодня.
Рост пропавшей 145 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые. Предположительно была одета в серую блузку, черные брюки, обута в черные кроссовки. С собой у пенсионерки была черная сумка.
Все, кто располагает информацией о местонахождении женщины, могут позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
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