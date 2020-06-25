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В Петрозаводске ищут бездомного, который перестал выходить на связь с родственниками

Новости. Общество
13:07, 26 Июня 2020
фото: © паблик вконтакте "Доброспас"/vk.com/dobrospas
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Бездомный долго не выходил на связь с родней, и они попросили полицию найти его.

Как сообщается в паблике "Доброспас", сотрудники уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску ведут розыск без вести пропавшего Александра К 1959 года рождения, который не выходит на связь с родственниками с мая 2020 года. Без определенного места жительства, район обитания - улица Казарменская в Петрозаводске.

Всех, имеющих информацию о разыскиваемом или видевших его в последнее время, полиция просит сообщить об этом по телефону: +7-999-094-51-26.

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Комментарии

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2020-06-26 13:40:54
Подпись у нотариуса потребовалась, до этого пофиг было.
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