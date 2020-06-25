В Петрозаводске ищут бездомного, который перестал выходить на связь с родственниками

Бездомный долго не выходил на связь с родней, и они попросили полицию найти его.

Как сообщается в паблике "Доброспас", сотрудники уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску ведут розыск без вести пропавшего Александра К 1959 года рождения, который не выходит на связь с родственниками с мая 2020 года. Без определенного места жительства, район обитания - улица Казарменская в Петрозаводске.

Всех, имеющих информацию о разыскиваемом или видевших его в последнее время, полиция просит сообщить об этом по телефону: +7-999-094-51-26.