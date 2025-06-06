В Петрозаводске за неделю признали брошенными почти десяток машин

Такими их обозначили на специальной комиссии.

Администрация Петрозаводска сообщила, что к 10 июня в городе признали брошенными восемь машин и один прицеп. Машины находились в Центре города, на Кукковке и на Голиковке. Техника подлежит утилизации с городских улиц.

Петрозаводчане могут участвовать в поиске бесхозных машин, самостоятельно сообщая об оставленных машинах в Администрацию. Чтобы это сделать, нужно указать адрес, марку, госномер, приложить фото и любую информацию о владельце.

Поиск оставленных машин является частью работы по очищению города от брошенного транспорта. С начала работ комиссия признала около 200 транспортных средств разукомплектованными и брошенными. Большую часть уже убрали.

Информация о брошенных автомобилях есть в реестрах на официальном сайте Администрации Петрозаводска.